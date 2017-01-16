Сеть магазинов «Детский мир» объявила об IPO

Российская сеть магазинов с товарами для детей «Детский мир» объявила о намерении выйти на биржу с первичным публичным предложением IPO.

В рамках размещения покупателям будут предложены только те акции, которые уже выпущены компанией. При этом за АФК «Система» останется контрольный пакет бумаг «Детского мира».

Акции «Детского мира» допущены к торгам на Московской бирже. Когда именно пройдет IPO, не сообщается, но ранее глава «Системы» Владимир Евтушенков заявлял, что оно состоится в марте 2017 года.