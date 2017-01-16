Сеть магазинов «Детский мир» объявила об IPO
Российская сеть магазинов с товарами для детей «Детский мир» объявила о намерении выйти на биржу с первичным публичным предложением IPO.
В рамках размещения покупателям будут предложены только те акции, которые уже выпущены компанией. При этом за АФК «Система» останется контрольный пакет бумаг «Детского мира».
Акции «Детского мира» допущены к торгам на Московской бирже. Когда именно пройдет IPO, не сообщается, но ранее глава «Системы» Владимир Евтушенков заявлял, что оно состоится в марте 2017 года.
Сеть магазинов «Детский мир» была создана в СССР, первый магазин открылся в Москве в 1947 году. По итогам третьего квартала 2016 года компания владеет 525 магазинами в России и Казахстане, в том числе под брендом ELC.
Центральный магазин сети на Лубянской площади в Москве был выкуплен «Галс-Девелопмент» и в 2015 году после длительной реконструкции открылся под названием «Центральный детский магазин на Лубянке».