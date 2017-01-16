Сбербанк приостановил выдачу льготных кредитов на учебу
Российские студенты временно лишились возможности получить образовательные кредиты с государственной поддержкой. Сбербанк — единственная в России финансовая организация, работавшая с такими кредитами, — временно приостановил их выдачу, пишет «Коммерсант».
В пресс-службе Сбербанка пояснили, что такое решение было принято «в связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования министерством образования и науки РФ».
Выдача кредитов, заявили в Сбербанке, будет возобновлена после того, как Минобрнауки внесет необходимые изменения в законодательные акты.
«Банк крайне заинтересован в завершении юридических процедур до начала нового учебного года», — отметили в пресс-службе Сбербанка, добавив, что выплаты по оформленным ранее образовательным кредитам проводятся в срок.
В Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что надеются завершить внесение изменений до начала приемной кампании 2017 года.
[В Минобрнауки] пояснили, что Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов в связи с вступлением в силу постановления правительства N702 от 20 июля 2016 года «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам…». Новые правила требуют внесения изменений в документы, регламентирующие реализацию программы: без таких изменений произойдет повышение рисков для получателей кредита, уточнили в Минобрнауки.