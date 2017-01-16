Сбербанк приостановил выдачу льготных кредитов на учебу

Российские студенты временно лишились возможности получить образовательные кредиты с государственной поддержкой. Сбербанк — единственная в России финансовая организация, работавшая с такими кредитами, — временно приостановил их выдачу, пишет «Коммерсант».

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что такое решение было принято «в связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования министерством образования и науки РФ».

Выдача кредитов, заявили в Сбербанке, будет возобновлена после того, как Минобрнауки внесет необходимые изменения в законодательные акты.

«Банк крайне заинтересован в завершении юридических процедур до начала нового учебного года», — отметили в пресс-службе Сбербанка, добавив, что выплаты по оформленным ранее образовательным кредитам проводятся в срок.

В Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что надеются завершить внесение изменений до начала приемной кампании 2017 года.