Сбербанк приостановил выдачу льготных кредитов на учебу

Коммерсант
06:42, 16 января 2017
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Российские студенты временно лишились возможности получить образовательные кредиты с государственной поддержкой. Сбербанк — единственная в России финансовая организация, работавшая с такими кредитами, — временно приостановил их выдачу, пишет «Коммерсант».

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что такое решение было принято «в связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования министерством образования и науки РФ».

Выдача кредитов, заявили в Сбербанке, будет возобновлена после того, как Минобрнауки внесет необходимые изменения в законодательные акты.

«Банк крайне заинтересован в завершении юридических процедур до начала нового учебного года», — отметили в пресс-службе Сбербанка, добавив, что выплаты по оформленным ранее образовательным кредитам проводятся в срок.

В Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что надеются завершить внесение изменений до начала приемной кампании 2017 года.

[В Минобрнауки] пояснили, что Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов в связи с вступлением в силу постановления правительства N702 от 20 июля 2016 года «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам…». Новые правила требуют внесения изменений в документы, регламентирующие реализацию программы: без таких изменений произойдет повышение рисков для получателей кредита, уточнили в Минобрнауки. 

Коммерсант
По закону «Об образовании» любой российский студент имеет право получить образовательный кредит на льготных условиях. Кредит выдается без первоначального взноса под 7,5 процента годовых. Кредит может быть потрачен на оплату обучения, проживания и питания, а также на приобретение учебных пособий и научной литературы.
Во время обучения студент выплачивает только проценты по такому кредиту, а основную сумму должен начать погашать через три месяца после выпуска в течение десяти лет.
Для получения кредита учебное заведение должно заключить соглашение с банком и Минобрнауки. В ноябре 2016 года уполномоченный по правам студентов Артем Хромов заявлял, что 85 процентов студентов российских вузов не могут получить образовательные кредиты на льготных условиях, так как их учебные заведения не заключили соглашение со Сбербанком.
Сбербанк остался единственной в РФ организацией, выдающей образовательные кредиты с господдержкой, после того, как в сентябре 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Росинтербанка.
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