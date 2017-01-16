Найдены тела детей, провалившихся под лед на реке в Краснодарском крае

В Тимашевском районе Краснодарского края, где 15 января на реке Кирпили провалились под лед пятеро подростков, найдено четвертое тело.

Днем 15 января пятеро подростков провалились под лед на реке Кирпили неподалеку от поселка Садовод в Тимашевском районе Краснодарского края. По данным Следственного комитета, они решили перейти реку по льду, чтобы срезать путь домой.

Одного из детей удалось спасти. Сообщалось, что он рассказал, что с ним было еще четыре человека. В ходе поисково-спасательной операции, в которой участвовали более 80 человек, были найдены их тела.