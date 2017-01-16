Найдены тела детей, провалившихся под лед на реке в Краснодарском крае
В Тимашевском районе Краснодарского края, где 15 января на реке Кирпили провалились под лед пятеро подростков, найдено четвертое тело.
Поисковая операция завершена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.
Днем 15 января пятеро подростков провалились под лед на реке Кирпили неподалеку от поселка Садовод в Тимашевском районе Краснодарского края. По данным Следственного комитета, они решили перейти реку по льду, чтобы срезать путь домой.
Одного из детей удалось спасти. Сообщалось, что он рассказал, что с ним было еще четыре человека. В ходе поисково-спасательной операции, в которой участвовали более 80 человек, были найдены их тела.