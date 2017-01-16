47 погибших при крушении Ту-154 похоронены на военном мемориальном кладбище в Подмосковье
На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах в понедельник, 16 января, прошли похороны 47 человек, погибших при крушении Ту-154 над Черным морем.
На мемориальном кладбище, в числе прочих, были похоронены артисты ансамбля имени Александрова, члены экипажа Ту-154, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков и четверо журналистов.
На траурной церемонии, в числе прочих, присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, министр транспорта Максим Соколов, члены правительства, депутаты Совета Федерации и Госдумы.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого, в числе прочих, находились артисты ансамбля имени Александрова, разбился над Черным морем по пути в Сирию. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту самолета.
При крушении Ту-154 также погибла исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Глинка будет похоронена 16 января на Новодевичьем кладбище.
Родственники погибших артистов ансамбля имени Александрова ранее сообщили «Медузе», что у них возник конфликт с Минобороны по поводу проведения церемонии отпевания. Некоторые родственники погибших хотели провести панихиду в одном из храмов Москвы. Отпевание, в итоге, проходило на Федеральном военном мемориальном кладбище.