47 погибших при крушении Ту-154 похоронены на военном мемориальном кладбище в Подмосковье

На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах в понедельник, 16 января, прошли похороны 47 человек, погибших при крушении Ту-154 над Черным морем.

На мемориальном кладбище, в числе прочих, были похоронены артисты ансамбля имени Александрова, члены экипажа Ту-154, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков и четверо журналистов.

На траурной церемонии, в числе прочих, присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, министр транспорта Максим Соколов, члены правительства, депутаты Совета Федерации и Госдумы.