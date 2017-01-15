В Москве задержали подозреваемого по новому делу о стрельбе из автомата в воздух

В Москве за стрельбу из автоматического оружия на севере города задержан мужчина 1997 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как следует из сообщения, инцидент произошел вечером 14 января около дома 71 по Ленинградскому шоссе. Подозреваемый, управлявший машиной марки Kia, был задержан в результате плана «Перехват».

«У него обнаружен списанный охолощенный автомат Калашникова», — заявил собеседник агентства.