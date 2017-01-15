В Краснодарском крае найдены тела двоих пропавших на реке подростков. Поиски двоих человек продолжаются

В Краснодарском крае при обследовании реки Кирпили, где провалились под лед пятеро подростков, обнаружено тело второго погибшего. Об этом заявил представитель краевого управления Следственного комитета.

«В настоящий момент в реке Кирпили обнаружены тела уже двух детей. Поиски еще двоих продолжаются», — цитирует его «Интерфакс».

По сообщению МЧС, в операции участвуют более 70 человек.

СК начал доследственную проверку по факту случившегося.