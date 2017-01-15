Косово не пустило поезд из Белграда. Президент Сербии объявил, что стороны оказались на грани столкновения

Reuters
19:07, 15 января 2017
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Президент Сербии Томислав Николич заявил, что 14 января из-за отказа Косово пропустить поезд из Белграда с надписью «Косово — это Сербия» стороны оказались на грани вооруженного столкновения.

Он заявил, что в Сербии «не хотят столкновения», но в случае новой провокации будут вынуждены «поступать не так, как хочется, а так, как должны», цитирует Николича ТАСС.

Решение властей Косово отправить навстречу поезду спецназ Николич прокомментировал словами о том, что «албанцы показали, что хотят войны», передает Reuters. Он добавил, что в случае убийства сербов готов отдать приказ о вводе войск в Косово, сообщает РИА Новости.

14 января Сербия отправила из Белграда в расположенный в Косово город Косовска-Митровица поезд, украшенный надписями «Косово — это Сербия» на 21 языке. Президент Косово Хашим Тачи назвал это провокацией и заявил, что «власти Косово должны использовать любые законные средства, чтобы остановить поезд», сообщало агентство Associated Press.

В результате поезд остановился в сербском населенном пункте Рашка по решению властей Сербии, объявивших, что Косово заминировало железнодорожные пути. Косовские власти отвергли эти обвинения.

Косово, большую часть жителей которого составляют этнические албанцы, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, через несколько лет после Косовской войны 1998–1999 годов. Большинство стран мира, в том числе США и Евросоюз, признали независимость региона. Россия считает Косово частью Сербии.
Железнодорожное сообщение между Белградом и Косово было прервано во время войны, пишет «Би-би-си». Агентство РИА Новости, сообщая о запуске поезда 14 января, назвало его первым с 1999 года. Между Косово и соседними регионами Сербии действует и железнодорожное и автобусное сообщение.
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