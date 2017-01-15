Косово не пустило поезд из Белграда. Президент Сербии объявил, что стороны оказались на грани столкновения

Президент Сербии Томислав Николич заявил, что 14 января из-за отказа Косово пропустить поезд из Белграда с надписью «Косово — это Сербия» стороны оказались на грани вооруженного столкновения.

Он заявил, что в Сербии «не хотят столкновения», но в случае новой провокации будут вынуждены «поступать не так, как хочется, а так, как должны», цитирует Николича ТАСС.

Решение властей Косово отправить навстречу поезду спецназ Николич прокомментировал словами о том, что «албанцы показали, что хотят войны», передает Reuters. Он добавил, что в случае убийства сербов готов отдать приказ о вводе войск в Косово, сообщает РИА Новости.

14 января Сербия отправила из Белграда в расположенный в Косово город Косовска-Митровица поезд, украшенный надписями «Косово — это Сербия» на 21 языке. Президент Косово Хашим Тачи назвал это провокацией и заявил, что «власти Косово должны использовать любые законные средства, чтобы остановить поезд», сообщало агентство Associated Press.

В результате поезд остановился в сербском населенном пункте Рашка по решению властей Сербии, объявивших, что Косово заминировало железнодорожные пути. Косовские власти отвергли эти обвинения.