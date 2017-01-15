Кадыров сообщил о задержании в Чечне более пятидесяти боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что число задержанных в республике участников подпольной группы боевиков превышает 50 человек.

По его словам, 14 января были задержаны еще трое боевиков: один в Грозном, еще двое — в Нальчике. «На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», — написал глава Чечни в инстаграме.

Кадыров рассказал, что «работа по контролю за теми, кто вербовал участников банды, покупал оружие, разрабатывал планы совершения терактов» велась «в условиях строгой секретности» с лета 2016 года.

«Всю банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали. Его имя и фамилии известны», — заявил Кадыров.

По словам Кадырова, преступники готовили теракты, «чтобы вызвать недовольство населения».