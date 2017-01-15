Кадыров сообщил о задержании в Чечне более пятидесяти боевиков
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что число задержанных в республике участников подпольной группы боевиков превышает 50 человек.
По его словам, 14 января были задержаны еще трое боевиков: один в Грозном, еще двое — в Нальчике. «На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», — написал глава Чечни в инстаграме.
Кадыров рассказал, что «работа по контролю за теми, кто вербовал участников банды, покупал оружие, разрабатывал планы совершения терактов» велась «в условиях строгой секретности» с лета 2016 года.
«Всю банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали. Его имя и фамилии известны», — заявил Кадыров.
По словам Кадырова, преступники готовили теракты, «чтобы вызвать недовольство населения».
Хочу также подчеркнуть, что расцениваю как аморальные и бесчеловечные рассуждения отдельных СМИ, содержащие ничем не прикрытое сочувствия бандитам. Таким авторам не мешало бы послушать террористов, которые говорят, что в их планы входили крупномасштабные теракты с максимальным количеством жертв, убийство сотрудников полиции, госслужащих, женщин, детей.