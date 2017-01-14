В центре Москвы провели народный сход в поддержку Ильдара Дадина. Активистов задержала полиция

Оппозиционные активисты устроили 14 января народный сход у метро «Чистые пруды» в Москве. Организаторы запланировали мероприятие в поддержку политзаключенных, в том числе пожаловавшегося на пытки Ильдара Дадина, а также требовали согласовать антикризисный митинг.

Как отмечает «ОВД-Инфо», вскоре после начала схода полиция стала задерживать собравшихся. По последним данным, задержаны более 30 человек.

На Чистых прудах начались задержания. pic.twitter.com/qJEOrmvl6Z — Владимир Залищак (@Zalishchak) January 14, 2017

Один из задержанных Владимир Залищак написал в твиттере, что доставленной в автозак женщине стало плохо. Ей вызвали скорую.

Всего на акцию, по оценке Залищака, собрались около 50 человек.