В центре Москвы провели народный сход в поддержку Ильдара Дадина. Активистов задержала полиция
Оппозиционные активисты устроили 14 января народный сход у метро «Чистые пруды» в Москве. Организаторы запланировали мероприятие в поддержку политзаключенных, в том числе пожаловавшегося на пытки Ильдара Дадина, а также требовали согласовать антикризисный митинг.
Как отмечает «ОВД-Инфо», вскоре после начала схода полиция стала задерживать собравшихся. По последним данным, задержаны более 30 человек.
На Чистых прудах начались задержания. pic.twitter.com/qJEOrmvl6Z— Владимир Залищак (@Zalishchak) January 14, 2017
Один из задержанных Владимир Залищак написал в твиттере, что доставленной в автозак женщине стало плохо. Ей вызвали скорую.
Всего на акцию, по оценке Залищака, собрались около 50 человек.
На Чистые пруды пришла группа ряженых патриотов. Ну, куда без них. pic.twitter.com/e8bmecW7so— Владимир Залищак (@Zalishchak) January 14, 2017