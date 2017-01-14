В центре Москвы провели народный сход в поддержку Ильдара Дадина. Активистов задержала полиция

ОВД-Инфо
12:00, 14 января 2017
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Оппозиционные активисты устроили 14 января народный сход у метро «Чистые пруды» в Москве. Организаторы запланировали мероприятие в поддержку политзаключенных, в том числе пожаловавшегося на пытки Ильдара Дадина, а также требовали согласовать антикризисный митинг.

Как отмечает «ОВД-Инфо», вскоре после начала схода полиция стала задерживать собравшихся. По последним данным, задержаны более 30 человек.

Один из задержанных Владимир Залищак написал в твиттере, что доставленной в автозак женщине стало плохо. Ей вызвали скорую.

Всего на акцию, по оценке Залищака, собрались около 50 человек.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митинга. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки в карельской колонии. ФСИН объявила, что после проверки слова Дадина не подтвердились, но перевела его в колонию в Алтайском крае.

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