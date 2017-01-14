В Таиланде на авиашоу для детей разбился истребитель. Пилот погиб

На юге Таиланда в городе Хатъяй во время авиашоу разбился военный истребитель. В Минобороны страны агентству AFP сообщили, что пилот погиб.

Катастрофа произошла на удалении от зрителей, поэтому никто кроме 35-летнего пилота не пострадал. Разбившийся самолет был истребителем четвертого поколения шведского производства Saab JAS 39.

Власти страны ничего не сообщили о причинах катастрофы.

Авиашоу в аэропорту города Хатъяй было приурочено к Дню детей, который отмечают в Таиланде во вторую субботу января.