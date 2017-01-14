В Красноуральске совершено вооруженное нападение на закрытый химзавод. Трое охранников ранены

В ночь на 13 января несколько вооруженных людей попытались проникнуть на территорию закрытого химзавода в Красноуральске. Они обстреляли охранников на предприятии, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники ЧОП не были вооружены, в результате нападения трое из них получили ранения и были доставлены в больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Кто именно напал на охранников и сколько было нападавших, Горелых не уточнил, но заметил, что следствие отрабатывает «ранее судимых лиц, неработающих тунеядцев, и склонных к такого рода противоправным деяниям».

Как отмечает E1, охрану у заброшенного химзавода выставили весной 2016 года, так как на предприятии хранились большие запасы тротила. Горелых опроверг данные о наличии взрывчатки на заводе. Он заметил, что там отключено электричество и отопление, а само предприятие «уже давно находится в состоянии банкротства».