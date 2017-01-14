Прокуратура Нидерландов: изъятая у журналиста кость принадлежит жертве катастрофы MH17

Экспертиза установила, что человеческая кость, найденная голландским журналистом Михелом Спеккерсом в Донбассе, принадлежит одной из жертв катастрофы MH17 в 2014 году. Об этом рассказали в прокуратуре Нидерландов.

Следователи уже уведомили о находке родственников погибшего. В прокуратуре также заметили, что другие находки, изъятые ранее у Спеккерса, не представляют интереса для расследования.

Прокуратура также подчеркнула, что Спеккерса и его спутника Стефана Бека не задерживали после возвращения в Нидерланды. Багаж журналиста был досмотрен, так как до прилета он обещал добровольно передать находки полиции. Но при регистрации на рейс Спеккерс передал свой рюкзак Беку, а после остановки полицией в аэропорту отказался сотрудничать со следствием.

Вопрос о правомерности досмотра и изъятия вещей у Спеккерса был рассмотрен голландским судом, который подтвердил законность мероприятий. Следователи также изъяли носители информации, чтобы определить место, где Спеккерс нашел останки.