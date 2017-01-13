В Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ
В Санкт-Петербурге состоялась акция противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. По данным издания «Фонтанка», около собора собрались примерно 200 человек.
Акция проходила в формате встречи с депутатами. Перед собравшимися выступили депутаты законодательного собрания Петербурга Максим Резник, Борис Вишневский и Алексей Ковалев.
Депутаты выступают со скамейки #исаакиевский pic.twitter.com/Jk0VNYm2ep— Valery Nechay (@Vnechay) January 13, 2017
Журналист Арсений Веснин опубликовал фотографию, на которой сняты полицейские автозаки. Веснин сообщил о нескольких сотнях участников акции. Депутат Ковалев заявил, что у собора собрались до тысячи человек.
Автозаки, ОМОН.. Полиция очень боится людей, которые защищают музей. #исаакиевский pic.twitter.com/Bkq2ZUjq1W— Арсений Веснин (@ars_ves) January 13, 2017
#исаакиевский pic.twitter.com/ErJhaTOUYr— Valery Nechay (@Vnechay) January 13, 2017
Активист движения «Открытая Россия» Вадим Суходольский сообщил, что на акции было объявлено о решении провести 28 января на Марсовом поле митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Расходимся. #исаакиевский pic.twitter.com/dMIm8kCqFy— Valery Nechay (@Vnechay) January 13, 2017