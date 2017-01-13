В Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

В Санкт-Петербурге состоялась акция противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. По данным издания «Фонтанка», около собора собрались примерно 200 человек.

Акция проходила в формате встречи с депутатами. Перед собравшимися выступили депутаты законодательного собрания Петербурга Максим Резник, Борис Вишневский и Алексей Ковалев.

Журналист Арсений Веснин опубликовал фотографию, на которой сняты полицейские автозаки. Веснин сообщил о нескольких сотнях участников акции. Депутат Ковалев заявил, что у собора собрались до тысячи человек.

Активист движения «Открытая Россия» Вадим Суходольский сообщил, что на акции было объявлено о решении провести 28 января на Марсовом поле митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ.