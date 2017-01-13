Станции «Рижская» и «Смоленская» московского метро закроют для замены эскалаторов
В 2017 году для замены эскалаторов планируется закрыть станции «Рижская» и «Смоленская» (Арбатско-Покровской линии), сообщил первый заместитель начальника метрополитена Роман Цуканов.
У этих станций, напомнил Цуканов, по одному вестибюлю и при смене эскалаторов их придется закрывать для пассажиров.
Начать замену эскалаторов в 2017 году также планируется на станциях «Новослободская» и «Спортивная». Эти станции во время проведения работ продолжат принимать пассажиров.
На «Спортивной» будет закрыт южный вестибюль, а на «Новослободскую» пассажиры смогут попасть через станцию «Менделеевская».
Замена эскалаторов в Московском метрополитене занимает не менее года. Так, станция «Фрунзенская» для замены экскалаторов была закрыта с января 2016 года для пассажиров на 12 месяцев. Работы по замене эскалаторов в одном из вестибюлей станции «Красные ворота», также начавшиеся в январе 2016 года, планируется завершить через 18 месяцев.