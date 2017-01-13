Станции «Рижская» и «Смоленская» московского метро закроют для замены эскалаторов

В 2017 году для замены эскалаторов планируется закрыть станции «Рижская» и «Смоленская» (Арбатско-Покровской линии), сообщил первый заместитель начальника метрополитена Роман Цуканов.

У этих станций, напомнил Цуканов, по одному вестибюлю и при смене эскалаторов их придется закрывать для пассажиров.

Начать замену эскалаторов в 2017 году также планируется на станциях «Новослободская» и «Спортивная». Эти станции во время проведения работ продолжат принимать пассажиров.

На «Спортивной» будет закрыт южный вестибюль, а на «Новослободскую» пассажиры смогут попасть через станцию «Менделеевская».