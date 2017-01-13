Пилотируемый корабль «Союз» на Байконуре заменят из-за неполадок

Во время испытаний на Байконуре были обнаружены неполадки на пилотируемом корабле «Союз», который должен отправиться к Международной космической станции 27 марта. В результате корабль, скорее всего, заменят, рассказал «Интерфаксу» источник на космодроме.

Какие именно неполадки нашли на корабле, не уточняется. «Интерфаксу» не удалось подтвердить эту информацию у «Роскосмоса».