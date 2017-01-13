Пилотируемый корабль «Союз» на Байконуре заменят из-за неполадок
Во время испытаний на Байконуре были обнаружены неполадки на пилотируемом корабле «Союз», который должен отправиться к Международной космической станции 27 марта. В результате корабль, скорее всего, заменят, рассказал «Интерфаксу» источник на космодроме.
Какие именно неполадки нашли на корабле, не уточняется. «Интерфаксу» не удалось подтвердить эту информацию у «Роскосмоса».
«Союз МС-04» должен в марте 2017 года доставить на МКС членов экспедиции 51/52 Федора Юрчихина (Россия) и Джека Фишера (США). Предыдущий корабль «Союз МС-03» успешно запустили к МКС 17 ноября 2016 года.
В декабре 2016 года произошла авария при запуске грузового корабля «Прогресс». В «Роскосмосе» рассказали, что причиной стали неполадки в двигателе третьей ступени ракеты-носителя «Союз У».