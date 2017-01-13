Оператора венгерского телеканала приговорили к трем годам условно за издевательство над беженцами

Судья, вынося приговор Ласло, объявил, что ее поведение «противоречит социальным нормам». Доводы телеоператора о том, что она пинала беженцев, опасаясь за свою безопасность, суд отверг.

Венгерский телеоператор Петра Ласло, которая во время съемки репортажа пинала и ставила подножки беженцам, приговорена к трем годам условного срока.

Петра Ласло в сентябре 2015 года снимала репортаж о лагере временного размещения беженцев в Реске — на границе Венгрии и Хорватии. Видеозаписи, на которых Ласло пинает беженцев и ставит им подножки были опубликованы в интернете, в частности, один из роликов выложил журналист RTL Штефан Рихтер.

После публикации видеозаписей Ласло была уволена с телеканала N1TV, для которого делала репортаж в Реске.

Венгрия в 2015 году столкнулась с большим числом нелегальных мигрантов, пробиравшихся на ее территорию через границы соседних стран, не входящих в ЕС. Из Венгрии большинство мигрантов направлялись в другие, более богатые, страны Евросоюза.

Из-за наплыва мигрантов Венгрия была вынуждена значительно усилить охрану своих восточных и юго-восточных границ, фактически закрыв их.