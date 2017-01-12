Сотрудники ВЭБа пожаловались Медведеву на незаконные увольнения
Около 50 сотрудников Внешэкономбанка, уволенных после смены руководства ВЭБа в феврале 2016 года, направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с жалобой на «вопиющие и многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики».
Как говорится в письме, которое есть в распоряжении «Коммерсанта», нарушения допускает новый председатель ВЭБа Сергей Горьков. При нем якобы под предлогом экономической целесообразности сокращают старых сотрудников и «сотнями набирают новых» из Сбербанка и из числа тех, кто в прошлом работал в «ЮКОСе». Горьков в разное время работал и в «ЮКОСе», и в Сбербанке.
Авторы обращения просят Медведева как главу наблюдательного совета ВЭБа провести проверку незаконных увольнений и невыплат премий и зарплат.
В пресс-службе ВЭБа пояснили, что руководство госкорпорации знает о письме, но считает свою кадровую политику соответствующей закону. «Новая стратегия и бизнес-модель ВЭБа требуют оптимизации его структуры, — пояснил „Ъ“ господин Горьков.— Некоторые сотрудники уволились в 2016 году из-за несогласия с новой политикой, новыми правилами и возросшими требованиями к работе: это люди, которые не справились с нагрузкой либо ушли на пенсию».