«Почта России» отчиталась об удвоении числа международных посылок за год

В 2016 году «Почта России» обработала почти в два раза больше международных отправлений, чем годом ранее: 225 миллионов отправлений против 128 миллионов. Об этом говорится в отчете «Почты России».

Отмечается, что экспорт за год вырос на треть, насколько больше обработано посылок из-за рубежа, в «Почте России» не уточнили. Всего за четыре года объем обработанных международных отправлений увеличился в десять раз.

Почти четверть (60 миллионов) отправлений в 2016 году были обработаны за ноябрь—декабрь, что стало рекордом. Ежедневно в декабре обрабатывали более полутора миллионов посылок. При этом ранее в «Почте России» опровергли сообщения о массовых задержках в доставке в предпраздничный период.