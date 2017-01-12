Навальный предложил казначейству взыскать 3,4 миллиона рублей с судьи по делу «Кировлеса»

Алексей Навальный подал в Федеральное казначейство России запрос на предъявление регрессного иска к судье Сергею Блинову, рассматривавшему дело «Кировлеса».

Навальный предлагает Казначейству взыскать с Блинова компенсацию в 3,4 миллиона рублей, которую власти РФ выплатили ему по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Кировлеса».

В Гражданском кодексе, напомнил он, есть статья (ч. 3.1 ст. 1081 ГК РФ), согласно которой у государства возникает право регрессного иска к лицу, связи с действиями которого произведено возмещение через ЕСПЧ.

В случае с присужденной ЕСПЧ компенсацией, считает Навальный, таким лицом является судья Блинов, который, по его мнению, вынес неправосудное решение.