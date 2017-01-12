Навальный предложил казначейству взыскать 3,4 миллиона рублей с судьи по делу «Кировлеса»

Навальный
12:40, 12 января 2017
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Алексей Навальный подал в Федеральное казначейство России запрос на предъявление регрессного иска к судье Сергею Блинову, рассматривавшему дело «Кировлеса».

Навальный предлагает Казначейству взыскать с Блинова компенсацию в 3,4 миллиона рублей, которую власти РФ выплатили ему по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Кировлеса».

В Гражданском кодексе, напомнил он, есть статья (ч. 3.1 ст. 1081 ГК РФ), согласно которой у государства возникает право регрессного иска к лицу, связи с действиями которого произведено возмещение через ЕСПЧ.

В случае с присужденной ЕСПЧ компенсацией, считает Навальный, таким лицом является судья Блинов, который, по его мнению, вынес неправосудное решение.

Деньги мне выплатили, что хорошо. Но что плохо, так это то, что деньги мне выплатил Минюст из бюджета России. То есть, грубо говоря, с каждого гражданина РФ содрали 2 копейки, чтобы заплатить за неправосудное решение судьи Блинова.

Навальный
Ленинский районный суд Кирова рассматривал дело о хищении имущества компании «Кировлеса», обвиняемыми по которому проходили Алексей Навальный и Петр Офицеров, в 2013 году. Дело рассматривал судья Сергей Блинов.
Навальный и Офицеров, отрицавшие свою вину, были приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позже апелляционная инстанция заменила им реальный срок наказания на условный.
В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова, осудив их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности.
В ноябре Верховный суд РФ с учетом решения ЕСПЧ отменил приговор и направил дело «Кировлеса» на новое рассмотрение. Ленинский районный суд Кирова приступил к повторному рассмотрению дела в начале декабря. Судебный процесс пока не завершен.
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