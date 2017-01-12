Минюст США проверит заявления директора ФБР о переписке Клинтон, сделанные перед выборами

Главный инспектор Минюста США объявил о начале проверки некоторых решений, принятых руководством ФБР и самого министерства в преддверии президентских выборов 2016 года.

Проверка коснется публичных заявлений директора ФБР Джеймса Коми о переписке кандидата от демократов Хиллари Клинтон, сделанных в июле, октябре и ноябре 2016 года. В частности, инспектор проверит обвинения, что в их основе лежали решения, принятые по «неуместным мотивам».

Кроме того, инспектор проверит обстоятельства публикации за несколько дней до выборов материалов расследования в отношении бывшего президента США Билла Клинтона, мужа Хиллари Клинтон.

Проверку было решено провести после обращений от американских конгрессменов, ряда организаций и представителей общественности, сказано в заявлении.