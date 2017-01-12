Глава Минкомсвязи назвал несправедливыми штрафы за скачивание пиратского контента
Министерство связи и коммуникаций не поддерживает инициативу о введении штрафов для пользователей за скачивание пиратского контента. Об этом заявил на Гайдаровском форуме глава министерства Николай Никифоров.
«Нет, мы не поддерживаем, мы считаем, что это несправедливо», — сказал глава Минкомсвязи.
Также против штрафов за скачивание пиратского контента выступил и замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. Наложение штрафов на пользователей «просто неадминистрируемо», цитирует Фомичева RNS.
«Бороться с самими сайтами и пиратами надо. А с пользователями во всем мире никто не научился еще нормально бороться», — подчеркнул он.
Об обсуждении в правительстве возможности введения штрафов для пользователей за скачивание нелегального контента сообщалось в октябре 2016 года.
В декабре глава Минкультуры Владимир Мединский заявил RNS, что предложение о введении штрафов за пиратский контент готовит его ведомство. По словам Мединского, поправки, резко ужесточающие антипиратское законодательство, Минкультуры намерено разработать совместно с депутатами Госдумы.