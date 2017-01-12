Глава Минкомсвязи назвал несправедливыми штрафы за скачивание пиратского контента

Министерство связи и коммуникаций не поддерживает инициативу о введении штрафов для пользователей за скачивание пиратского контента. Об этом заявил на Гайдаровском форуме глава министерства Николай Никифоров.

«Нет, мы не поддерживаем, мы считаем, что это несправедливо», — сказал глава Минкомсвязи.

Также против штрафов за скачивание пиратского контента выступил и замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. Наложение штрафов на пользователей «просто неадминистрируемо», цитирует Фомичева RNS.

«Бороться с самими сайтами и пиратами надо. А с пользователями во всем мире никто не научился еще нормально бороться», — подчеркнул он.