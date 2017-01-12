Глава Минэкономразвития назвал рублевые активы «самыми крепкими в мире»

Интерфакс
07:55, 12 января 2017
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Рублевые активы стали самыми крепкими и сильными в мире, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Гайдаровском форуме.

Многие иностранные компании, сказал глава Минэкономразвития, последние два года боялись, «что нестабильность на финансовых рынках, нестабильность динамики инфляции будут сохраняться, но в результате мы видим, что рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире». «Те, кто боялся, упустили очень серьезные возможности», — подчеркнул он.

Орешкин также отметил, что последние два года российская валюта перестала быть переоцененной. В связи с этим, сообщил он, «все больше компаний, в том числе глобальных, начинают работать на экспорт с российского рынка».

Средний курс доллара ЦБ РФ в декабре 2014 года составлял 55,4 рубля, средний официальный курс евро — 68,3 рубля. В декабре 2016 года средний курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, составлял 62 рубля, курс евро — 65,5 рубля.
Максим Орешкин был назначен главой Минэкономразвития в ноябре 2016 года. На этом посту он сменил Алексея Улюкаева, обвиненного в получении взятки в особо крупном размере. До этого Орешкин был заместителем министра финансов.

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