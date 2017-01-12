Глава Минэкономразвития назвал рублевые активы «самыми крепкими в мире»

Рублевые активы стали самыми крепкими и сильными в мире, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Гайдаровском форуме.

Многие иностранные компании, сказал глава Минэкономразвития, последние два года боялись, «что нестабильность на финансовых рынках, нестабильность динамики инфляции будут сохраняться, но в результате мы видим, что рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире». «Те, кто боялся, упустили очень серьезные возможности», — подчеркнул он.

Орешкин также отметил, что последние два года российская валюта перестала быть переоцененной. В связи с этим, сообщил он, «все больше компаний, в том числе глобальных, начинают работать на экспорт с российского рынка».