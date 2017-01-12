Флойд Мэйуэзер предложил Конору Макгрегору 15 миллионов за боксерский поединок

Знаменитый боксер Флойд Мэйуэзер предложил борцу Конору Макгрегору 15 миллионов долларов в качестве гонорара за поединок по правилам бокса. Мейуэзер заявил, что он в возможной встрече с Макгрегором — главная звезда вечера, и хочет получить 100 миллионов долларов.

«Конор Макгрегор всем говорит, что хочется драться. Так пусть же это случится», — сказал боксер. Он отметил, что такой низкий гонорар Макгрегору по сравнению с его заработком от боя объясняется тем, что Мэйуэзер более известен, а Макгрегор в смешанных единоборствах не получает и двух миллионов за выступление.