Флойд Мэйуэзер предложил Конору Макгрегору 15 миллионов за боксерский поединок
Знаменитый боксер Флойд Мэйуэзер предложил борцу Конору Макгрегору 15 миллионов долларов в качестве гонорара за поединок по правилам бокса. Мейуэзер заявил, что он в возможной встрече с Макгрегором — главная звезда вечера, и хочет получить 100 миллионов долларов.
«Конор Макгрегор всем говорит, что хочется драться. Так пусть же это случится», — сказал боксер. Он отметил, что такой низкий гонорар Макгрегору по сравнению с его заработком от боя объясняется тем, что Мэйуэзер более известен, а Макгрегор в смешанных единоборствах не получает и двух миллионов за выступление.
«Случится ли бой? Мы работаем над этим», — сказал Мэйуэзер.
39-летний Флойд Мэйуэзер завершил карьеру в 2015 году вскоре после победы в «бое века» над Мэнни Пакьяо. Боксер провел в карьере 49 боев и ни одного из них не проиграл.
Конор Макгрегор является одним из самых известных в мире борцов, выступающих в смешанных единоборствах. Он является действующим чемпионом UFC в легком весе.