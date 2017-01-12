ФАС запретила замглаве министерства строительства давать «неуместные прогнозы» цен на жилье
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никите Стасишину о недопустимости «неуместных прогнозов динамики цен на жилье».
Стасишин, говорится в сообщении на сайте ФАС, в декабре на одной из пресс-конференций заявил, что цены на жилье в 2017 году снижаться не будут. «Цена квадратного метра будет потихонечку идти вверх, и это неплохо», — цитировало заявление замминистра строительства РБК.
Такой прогноз, указала ФАС, может быть «воспринят хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании своей деятельности».
«Заявления такого рода являются недопустимыми, т. к. они могут спровоцировать повышение цен на жилье», — подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.