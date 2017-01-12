ФАС запретила замглаве министерства строительства давать «неуместные прогнозы» цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никите Стасишину о недопустимости «неуместных прогнозов динамики цен на жилье».

Стасишин, говорится в сообщении на сайте ФАС, в декабре на одной из пресс-конференций заявил, что цены на жилье в 2017 году снижаться не будут. «Цена квадратного метра будет потихонечку идти вверх, и это неплохо», — цитировало заявление замминистра строительства РБК.

Такой прогноз, указала ФАС, может быть «воспринят хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании своей деятельности».