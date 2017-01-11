Суд арестовал деньги и монеты Улюкаева на полмиллиарда рублей

Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Обеспечительный арест, по ее словам, был наложен 14 декабря. Решение суда адвокаты Улюкаева до сих пор не оспорили.

Суд арестовал принадлежащие бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму в 500 миллионов рублей.

Ранее 11 января «Коммерсант» со ссылкой на заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова сообщил об аресте 15 объектов недвижимости, принадлежащих Алексею Улюкаеву. Также, рассказал Краснов изданию, был наложен арест на 564 миллиона рублей, находящихся на счетах бывшего министра. Об арестованных монетах из драгоценных металлов замглавы СК в интервью «Коммерсанту» не упоминал.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов за положительное заключение Минэкономразвития на сделку по покупке «Роснефти» акций «Башнефти».

Улюкаев, снятый после задержания с поста министра, отправлен под домашний арест. Вину в получении взятки он отрицает.