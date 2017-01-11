Спикер саратовской думы подал в отставку после того, как выразил благодарность мэру-взяточнику

Председатель Саратовской городской думы Сергей Наумов объявил об уходе со своего поста. В конце декабря в «Единой России» раскритиковали Наумова за вручение благодарственного письма бывшему мэру городу Юрию Аксененко, который был осужден за взятки и злоупотребление полномочий.

Сам Наумов объяснил свою отставку необходимостью «сконцентрировать усилия и внимание» на работе в Саратовском социально-экономическом институте имени Плехованова, директором которого он является.

Некоторые депутаты Саратовской городской думе в комментариях изданию «Версия-Саратов» упомянули ситуацию с благодарностью бывшему мэру. Сайт «Свободные новости» прямо пишет со ссылкой на источники, что отставка связана с этой ситуацией.