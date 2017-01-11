Спикер саратовской думы подал в отставку после того, как выразил благодарность мэру-взяточнику

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17:49, 11 января 2017
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Председатель Саратовской городской думы Сергей Наумов объявил об уходе со своего поста. В конце декабря в «Единой России» раскритиковали Наумова за вручение благодарственного письма бывшему мэру городу Юрию Аксененко, который был осужден за взятки и злоупотребление полномочий.

Сам Наумов объяснил свою отставку необходимостью «сконцентрировать усилия и внимание» на работе в Саратовском социально-экономическом институте имени Плехованова, директором которого он является.

Некоторые депутаты Саратовской городской думе в комментариях изданию «Версия-Саратов» упомянули ситуацию с благодарностью бывшему мэру. Сайт «Свободные новости» прямо пишет со ссылкой на источники, что отставка связана с этой ситуацией.

Сергей Наумов стал председателем Саратовской городской думы после выборов 18 сентября 2016 года, в парламент он попал по списку «Единой России». В 1990-е годы Наумов работал в администрации Саратова (в том числе в должности замглавы) и был вице-губернатором Саратовской области.
27 декабря 2016 года в Саратовской городской думе прошла церемония, приуроченная к 20-летию создания парламента. На ней благодарственное письмо было вручено бывшему мэру Юрию Аксененко, который в 2009 году был приговорен к четырем годам колонии строгого режима за взятки и злоупотребление полномочий. 
После этого депутат Госдумы от «Единой России» (и бывший депутат Саратовской гордумы) Ольга Баталина назвала награждение Аксененко «большой непростительной ошибкой», а также «политической близорукостью и беспринципностью». Раскритиковали произошедшее и в местном отделении ЕР, пишет «Коммерстант»
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