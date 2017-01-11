СК рассказал об изъятом у Улюкаева имуществе

В рамках дела о получении взятки суд арестовал 15 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. На счетах бывшего чиновника арестованы не менее 564 миллионов рублей, об этом рассказал замглавы Следственного комитета Игорь Краснов.

Краснов отказался считать целенаправленной кампанией тот факт, что за последнее время возбуждены дела сразу против ряда чиновников высшего уровня — помимо Улюкаева под следствием находятся три бывших губернатора.

«Все эти дела — результат планомерной работы правоохранительных ведомств, следствия, оперативных служб, надзорных органов и Счетной палаты по противодействию коррупции. Мы вместе выявляем и изобличаем», — заявил замглавы СК.

Он добавил, что у следствия есть доказательства вины Улюкаева, но раскрыть их нельзя, так как расследование дела еще не завершено. Публикацию кадров оперативной съемки, как это было в деле бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, следствие посчитало нецелесообразной.