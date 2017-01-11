СК рассказал об изъятом у Улюкаева имуществе

Коммерсантъ
05:55, 11 января 2017
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В рамках дела о получении взятки суд арестовал 15 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. На счетах бывшего чиновника арестованы не менее 564 миллионов рублей, об этом рассказал замглавы Следственного комитета Игорь Краснов.

Краснов отказался считать целенаправленной кампанией тот факт, что за последнее время возбуждены дела сразу против ряда чиновников высшего уровня — помимо Улюкаева под следствием находятся три бывших губернатора.

«Все эти дела — результат планомерной работы правоохранительных ведомств, следствия, оперативных служб, надзорных органов и Счетной палаты по противодействию коррупции. Мы вместе выявляем и изобличаем», — заявил замглавы СК.

Он добавил, что у следствия есть доказательства вины Улюкаева, но раскрыть их нельзя, так как расследование дела еще не завершено. Публикацию кадров оперативной съемки, как это было в деле бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, следствие посчитало нецелесообразной.

«Поверьте, в распоряжении следствия имеются соответствующие фото- и видеоматериалы [по делу Улюкаева]. Но в данном конкретном случае следствие посчитало нецелесообразным их распространение в СМИ», — добавил Краснов.

Коммерсантъ
Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября в офисе «Роснефти». Следствие утверждает, что бывший министр задержан при получении двух миллионов долларов за покровительство сделки по продаже «Башнефти». По данным СМИ, обвинение строится на аудиозаписи разговора Улюкаева с неназванным главой одного из госбанков, где министр сетует на отсутствие денежного вознаграждения за помощь в организации сделки.
Защита Улюкаева, в свою очередь, настаивает, что министру передали чемоданы, о содержимом которых он ничего не знал. Улюкаев отказался признавать свою вину.
Суд отправил Улюкаева под домашний арест.

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