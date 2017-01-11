МИД Канады возглавила Христя Фриленд. Ей с 2014 года запрещен въезд в Россию
Министром иностранных дел Канады назначена Христя Фриленд, против которой Россия ввела ответные санкции вскоре после присоединения Крыма в 2014 году.
Truly humbled. I will continue each and every day to represent the best of Canada around the world. #cdnpoli pic.twitter.com/ytki3DCh34— Chrystia Freeland (@cafreeland) January 10, 2017
Источник в российском МИДе уже рассказал, что санкции против Фриленд предусматривают только запрет на въезд, а значит не помешают проводить встречи с ней на международных площадках.
«Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности», — рассказал собеседник РИА Новости.
Фриленд включена в санкционный список России 24 марта 2014 года вместе с еще 12 канадскими политиками. Тогда Фриленд была членом Палаты общин канадского парламента.
Христя Фриленд — журналистка украинского происхождения, работавшая в свое время в Financial Times и Reuters. С ноября 2015 года она являлась министром международной торговли Канады.