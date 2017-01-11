МИД Канады возглавила Христя Фриленд. Ей с 2014 года запрещен въезд в Россию

Министром иностранных дел Канады назначена Христя Фриленд, против которой Россия ввела ответные санкции вскоре после присоединения Крыма в 2014 году.

Truly humbled. I will continue each and every day to represent the best of Canada around the world. #cdnpoli pic.twitter.com/ytki3DCh34 — Chrystia Freeland (@cafreeland) January 10, 2017

Источник в российском МИДе уже рассказал, что санкции против Фриленд предусматривают только запрет на въезд, а значит не помешают проводить встречи с ней на международных площадках.

«Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности», — рассказал собеседник РИА Новости.