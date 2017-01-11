Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич вышла из «ПЕН-центра»

«ПЕН декларировал, что это не дело писателей — кого-то защищать, что-то отстаивать, дело писателей сидеть тихонько и писать — то есть, честно сказав, облизывать сапоги власти», — сказала она белорусскому изданию «Наша Нива».

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич объявила о выходе из состава «Русского ПЕН-центра». Как заявила сама Алексиевич, она приняла решение о выходе из организации в связи с исключением из нее журналиста Сергея Пархоменко.

«Меня долго просили не уходить, ведь и так десятки достойных людей ушли [из Русского ПЕНа]: Улицкая, Войнович, другие. Я оставалась, так как люди прогрессивные надеялись, что удастся выстоять в этой борьбе, что „темная“ часть не победит. Но не удалось».

Белорусская писательница Светлана Алексиевич в 2015 году получила Нобелевскую премию по литературе. Алексиевич известна как автор произведений в жанре вербатим. Наиболее известные ее произведения — «У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики» о Великой Отечественной войне и конфликте в Афганистане.

В конце 2016 года из «Русского ПЕН-центра», объединяющего литераторов и журналистов, был исключен журналист Сергей Пархоменко — «за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами [организации]». Поводом для исключения стало обращение Пархоменко к Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, под которым поставили свои подписи несколько десятков членов «ПЕН-центра».

После исключения Пархоменко «ПЕН-центр» покинули литераторы Лев Рубинштейн, Ольга Седакова, Борис Акунин и Александр Иличевский.

«Русский ПЕН-центр» является частью международного «ПЕН-клуба». Официальной задачей организации считается творческий обмен между писателями всего мира и обеспечение свободы слова и защиты прав литераторов и журналистов.