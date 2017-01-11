Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич вышла из «ПЕН-центра»
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич объявила о выходе из состава «Русского ПЕН-центра». Как заявила сама Алексиевич, она приняла решение о выходе из организации в связи с исключением из нее журналиста Сергея Пархоменко.
«ПЕН декларировал, что это не дело писателей — кого-то защищать, что-то отстаивать, дело писателей сидеть тихонько и писать — то есть, честно сказав, облизывать сапоги власти», — сказала она белорусскому изданию «Наша Нива».
При этом Алексиевич останется членом «Белорусского ПЕН-центра».
«Меня долго просили не уходить, ведь и так десятки достойных людей ушли [из Русского ПЕНа]: Улицкая, Войнович, другие. Я оставалась, так как люди прогрессивные надеялись, что удастся выстоять в этой борьбе, что „темная“ часть не победит. Но не удалось».