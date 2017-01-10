WSJ сообщила об опасных сближениях самолетов России и США над Сирией

Американские пилоты, участвующие в операциях международной коалиции в Сирии, сообщили The Wall Street Journal о неоднократных случаях опасного сближения с самолетами ВВС России.

Представители американских ВВС рассказали изданию, что российские пилоты зачастую не выполняют условия подписанного в 2015 году меморандума о безопасности полетов в воздушном пространстве Сирии.

В частности, утверждают собеседники издания, пилоты ВВС России редко отвечают на запросы в радиоэфире и столь же редко изменяют курс при сближении с американскими самолетами.

Российская авиация, добавили они, выполняет полеты в небе Сирии с выключенными транспондерами — устройствами, позволяющими идентифицировать самолет, что, по их словам, является нарушением международных правил.

Получить комментарии у Минобороны РФ изданию не удалось.