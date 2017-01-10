У подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян изъяли 300 тысяч евро

В ходе обысков у подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян в Париже изъяты наличные на общую сумму в 300 тысяч евро, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По одной из версий, пишет газета, речь может идти о средствах, полученных от продажи украденных у супруги рэпера Канье Уэста драгоценностей.