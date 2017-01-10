У подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян изъяли 300 тысяч евро
В ходе обысков у подозреваемых в ограблении Ким Кардашьян в Париже изъяты наличные на общую сумму в 300 тысяч евро, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
По одной из версий, пишет газета, речь может идти о средствах, полученных от продажи украденных у супруги рэпера Канье Уэста драгоценностей.
Похищенные ювелирные украшения, стоимость которых оценивает примерно в 8,5 миллиона евро (9 миллионов долларов), пока не найдены (фр.яз.).
9 января полиция Франции задержала по подозрению в ограблении Кардашьян 17 человек, среди которых ранее осужденные за кражи.
Среди задержанных, по данным французских СМИ, водитель Кардашьян, который, как предполагается, мог сообщить преступникам о том, что супруга Канье Уэста осталась без телохранителя. В момент ограбления телохранитель Кардашьян сопровождал на одно из мероприятий в Париже ее сестру.
Ким Кардашьян была ограблена в ночь на 3 октября в одном из отелей Парижа. В столицу Франции жена Канье Уэста прибыла для участия в Неделе моды.
Пятеро грабителей, одетых в полицейскую форму, угрожая Кардашьян оружием, забрали принадлежавшие ей ювелирные украшения, после чего скрылись с места происшествия.