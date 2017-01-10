Трамп назначит своего зятя старшим советником

Associated Press
22:08, 9 января 2017
Требует подтверждения

Избранный президент США Дональд Трамп назначит своего зятя Джареда Кушнера своим старшим советником. Об этом со ссылкой на источники сообщают несколько американских СМИ.

Назначение Кушнера может быть расценено как нарушение американских законов, запрещающих госслужащим нанимать на работу родственников. По мнению окружения Трампа, запрет не касается назначений в Белом доме, пишет Associated Press.

CNN отмечает, что запрет распространяется и на отношения между тестем и зятем; при этом, как сообщал телеканал, в законе есть лазейка, позволяющая продолжить службу в случае отказа от жалования.

По данным The New York Times, официальное название должности Кушнера может быть изменено.

Ранее представитель Кушнера заявил, что в случае назначения в администрацию президента он оставит руководящую должность в принадлежащей его семье девелоперской компании и избавится от своих активов.

Джаред Кушнер — муж Иванки Трамп, дочери избранного президента Дональда Трампа, инаугурация которого пройдет 20 января. Кушнер был одним из ближайших советников Трампа как в ходе предвыборной кампании, так и во время передачи дел после победы на выборах.
С 1990-х годов должность старшего советника (senior advisor) президента является официальной в администрации президента США.

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