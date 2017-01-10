Трамп назначит своего зятя старшим советником

Избранный президент США Дональд Трамп назначит своего зятя Джареда Кушнера своим старшим советником. Об этом со ссылкой на источники сообщают несколько американских СМИ.

Назначение Кушнера может быть расценено как нарушение американских законов, запрещающих госслужащим нанимать на работу родственников. По мнению окружения Трампа, запрет не касается назначений в Белом доме, пишет Associated Press.

CNN отмечает, что запрет распространяется и на отношения между тестем и зятем; при этом, как сообщал телеканал, в законе есть лазейка, позволяющая продолжить службу в случае отказа от жалования.

По данным The New York Times, официальное название должности Кушнера может быть изменено.

Ранее представитель Кушнера заявил, что в случае назначения в администрацию президента он оставит руководящую должность в принадлежащей его семье девелоперской компании и избавится от своих активов.