Россияне стали чаще выезжать за границу на новогодние праздники

ТАСС
07:27, 10 января 2017
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Число российских туристов, выехавших за границу на новогодние праздники в конце 2016 — начале 2017 годов выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Такие данные сообщила в эфире «России 24» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Наибольшей популярностью у российских туристов на Новый год, по данным АТОР, пользовались Таиланд, Вьетнам и Доминиканская Республика.

В целом за 2016 год, сообщила Ломидзе, число россиян, выезжающих на отдых за границу, сократилось на 6 процентов. Однако, отметила она, благодаря праздникам прослеживается позитивная тенденция роста выездного туризма.

«В общей сложности, количество наших граждан, которые поехали за границу, примерно на 10% больше, чем было в сезоне 2015–2016 годов», — сказала Ломидзе.

ТАСС
Спад на рынке выездного туризма в России начался летом 2014 года. Снижение числа россиян, отправляющихся на отдых за границу, связывали с банкротством нескольких крупных туроператоров, падением курса рубля, а также негласным запретом на выезд за рубеж для сотрудников силовых структур.
В летний сезон 2015 года продажи вновь снизились на 30 процентов из-за кризиса в экономике РФ.
В начале 2016 года представители АТОР, подводя итоги новогодних каникул, заявили, что большинство россиян решили провести праздники дома из-за недостатка средств не только на отдых за рубежом, но и на поездки внутри России.
В летнем сезоне 2016 года были закрыты для организованного туризма два наиболее популярных у россиян направления — Египет и Турция. В итоге, по данным АТОР, летний выездной туризм в РФ сократился в 2016 году на четверть.
Запрет на полеты российских самолетов в Египет, введенный после крушения A321 компании Metrojet в октябре 2016 года, до сих пор не снят. Ограничения на отдых россиян на турецких курортах были отменены осенью 2016 года.
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