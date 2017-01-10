Россияне стали чаще выезжать за границу на новогодние праздники

Число российских туристов, выехавших за границу на новогодние праздники в конце 2016 — начале 2017 годов выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Такие данные сообщила в эфире «России 24» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Наибольшей популярностью у российских туристов на Новый год, по данным АТОР, пользовались Таиланд, Вьетнам и Доминиканская Республика.

В целом за 2016 год, сообщила Ломидзе, число россиян, выезжающих на отдых за границу, сократилось на 6 процентов. Однако, отметила она, благодаря праздникам прослеживается позитивная тенденция роста выездного туризма.