Россияне стали чаще выезжать за границу на новогодние праздники
Число российских туристов, выехавших за границу на новогодние праздники в конце 2016 — начале 2017 годов выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Такие данные сообщила в эфире «России 24» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Наибольшей популярностью у российских туристов на Новый год, по данным АТОР, пользовались Таиланд, Вьетнам и Доминиканская Республика.
В целом за 2016 год, сообщила Ломидзе, число россиян, выезжающих на отдых за границу, сократилось на 6 процентов. Однако, отметила она, благодаря праздникам прослеживается позитивная тенденция роста выездного туризма.
«В общей сложности, количество наших граждан, которые поехали за границу, примерно на 10% больше, чем было в сезоне 2015–2016 годов», — сказала Ломидзе.