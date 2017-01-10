Мария Шарапова включена в заявку на первый турнир после дисквалификации

Турнир пройдет с 22 по 30 апреля. Шарапова выигрывала его трижды — в 2012, 2013 и 2014 годах.

Мария Шарапова сыграет свой первый матч после дисквалификации 26 апреля на турнире в Штутгарте. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Мария Шарапова в марте 2016 года публично призналась, что принимала мельдоний. Этот препарат попал в список запрещенных с 1 января 2016 года. По словам Шараповой, она не знала об этом, хотя ей было отправлено соответствующее уведомление.

Решением Антидопингового комитета Международной федерации тенниса (ITF) Шарапову дисквалифицировали на два года. Впоследствии спортивный арбитраж снизил этот срок до одного года и трех месяцев.

В последний раз Шарапова выходила на корт в официальном матче в январе 2016 года, во время Открытого чемпионата Австралии.