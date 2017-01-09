В Пекине создадут спецподразделение для борьбы со смогом. Оно будет следить за мангалами и пылью на дорогах

Исполняющий обязанности мэра Пекина Цай Ци объявил о создании в городе экологической полиции, которая поможет бороться со смогом. Новое подразделение будет контролировать соблюдение закона о противодействии загрязнению воздуха на бытовом уровне.

Основными видами нарушений, которые должны будут пресекать полицейские, Цай Ци назвал использование мангалов, сжигание мусора и большое количество дорожной пыли. Он добавил, что Пекин также будет бороться с распространением «ненаучных слухов» о загрязнении воздуха в соцсетях.

Глава города пообещал, что после окончания отопительного сезона единственная угольная электростанция Пекина будет закрыта, а общее потребление угля в 2017 году снизится на 30 процентов. В течение года Пекин также намерен запретить въезд 300 тысячам автомобилей, которые не отвечают современным экологическим стандартам.