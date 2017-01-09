В Москве в новогодние каникулы обморожения получили почти 200 человек
В Москве за медицинской помощью в новогодние праздники в связи с обморожением и переохлаждением обратились более 190 человек, сообщил заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.
160 человек, в том числе семь детей, были госпитализированы, сообщил он.
С конца декабря по 9 января, по данным Гуменюка, в Москве было зафиксировано два случая гибели людей от переохлаждения.
Участникам велопарада, прошедшего 8 января в Москве при температуре минус 25 градусов, медицинская помощь не понадобилась, добавил он.
В Москве 6 и 7 января температура воздуха ночью опускалась до 27 градусов по Цельсию. Днем в эти дни было минус 26-24 градуса. 20-градусные морозы продолжились 8 и 9 января.