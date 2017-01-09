В курганской колонии умер студент, осужденный за участие в ИГ. Ему оставалось сидеть 11 дней

ТАСС
09:59, 9 января 2017
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В исправительной колонии № 1 Курганской области умер Руслан Сайфутдинов, осужденный на три года за участие в боях в Сирии на стороне «Исламского государства». Областное управление Следственного комитета начало проверку сообщений о возможном избиении Сайфутдинова.

Как рассказал Znak.com представитель ФСИН Руслан Бурсин, Сайфутдинов умер утром 7 января в палате интенсивной терапии. Бурсин заметил, что у заключенного было тяжелое заболевание, а предварительная проверка не выявила признаков насильственной смерти.

Ранее сокамерники Сайфутдинова рассказали правозащитникам, что сотрудники колонии избивали мужчину и говорили, что «живым из тюрьмы он не выйдет, так как является врагом государства и на свободе не нужен». Срок заключения Сайфутдинова истекал 18 января.

Руслана Сайфутдинова осудили в 2015 году по статье о наемничестве. Суд признал, что в 2013 году молодой человек, тогда учившийся в Тюменской государственной медицинской академии, ездил в Сирию, чтобы воевать против правительственной армии, и получал за это деньги.
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