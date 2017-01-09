«Россия 1» впервые обошла Первый канал по числу зрителей

Телеканал «Россия 1», по итогам 2016 года, впервые обошел Первый канал по числу зрителей, пишут «Ведомости».

По данным Mediascope (ранее TNS), с 1 января по 26 декабря «Россию 1» в среднем в день смотрело 12,9 процента зрителей старше четырех лет (данные по городам России с населением более 100 тысяч человек). У Первого канала доля по той же аудитории составила 12,7 процента.

Первый канал был практически бессменным лидером российского телеэфира. Лишь в 2012 году он уступил первенство НТВ, занявшем в 2016 году третье место по числу зрителей.

Представители ВГТРК, в состав которой входит «Россия 1», связали успех канала, в числе прочего, с усилением сети региональных новостей и запуском новых развлекательных программ.

На Первом канале, в свою очередь, выразили недоверие к данным Mediascope. Представители НТВ от комментариев отказались.