Посольство США в Москве приостановило выдачу виз
Обновление. Работа отдела в обычном режиме возобновится 10 января, сообщили в посольстве.
Консульский отдел посольства США в Москве приостановил выдачу виз из-за проблем с водоснабжением. Об этом сообщается на сайте учреждения.
В чем заключаются проблемы с водоснабжением и с чем они связаны, не уточняется.
В связи со срочными визовыми запросами в отдел следует обращаться по электронной почте, заявили в посольстве.
Консульский отдел посольства США в Москве из-за проблем с водоснабжением в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления. Отдел американских граждан будет рассматривать экстренные запросы.
Консульский отдел посольства США в Москве — не единственный в РФ, занимающийся выдачей виз. Консульства США открыты также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.