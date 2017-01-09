Посольство США в Москве приостановило выдачу виз

Обновление. Работа отдела в обычном режиме возобновится 10 января, сообщили в посольстве.

Консульский отдел посольства США в Москве приостановил выдачу виз из-за проблем с водоснабжением. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В чем заключаются проблемы с водоснабжением и с чем они связаны, не уточняется.

В связи со срочными визовыми запросами в отдел следует обращаться по электронной почте, заявили в посольстве.