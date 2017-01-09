Минюст предложил надеть электронные браслеты на всех, кто сидит под домашним арестом

Министерство юстиции готовит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие обязательное использование технических средств контроля за лицами, находящимися под домашним арестом, пишут «Ведомости».

В настоящий момент ношение электронного браслета, позволяющего следить за отправленным под домашний арест, не является обязательным. Такая необязательность, по мнению Минюста, ставит решение вопроса о применении электронных браслетов «в зависимость от субъективной позиции должностного лица», создавая возможность для коррупции.

Кроме того, указывает ведомство, без технических средств обеспечить эффективный контроль за подозреваемыми и обвиняемыми невозможно.