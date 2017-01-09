Минюст предложил надеть электронные браслеты на всех, кто сидит под домашним арестом

Ведомости
11:02, 9 января 2017
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Министерство юстиции готовит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие обязательное использование технических средств контроля за лицами, находящимися под домашним арестом, пишут «Ведомости».

В настоящий момент ношение электронного браслета, позволяющего следить за отправленным под домашний арест, не является обязательным. Такая необязательность, по мнению Минюста, ставит решение вопроса о применении электронных браслетов «в зависимость от субъективной позиции должностного лица», создавая возможность для коррупции.

Кроме того, указывает ведомство, без технических средств обеспечить эффективный контроль за подозреваемыми и обвиняемыми невозможно.

Поправки должны вступить в силу с января 2018 года.

Ведомости
Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) действует в России с 2011 года. Она включает в себя электронный браслет и стационарные контрольные устройства, позволяющие круглосуточно отслеживать все передвижения арестованного.
В 2015 году, по данным ФСИН, система электронного мониторинга обеспечила контроль примерно за 13 тысячами отправленных под домашний арест и приговоренных к ограничению свободы.
В 2012 году было начато расследование дела о закупке ФСИН электронных браслетов по завышенной цене. Сумма ущерба оценивается в 2,7 миллиарда рублей.
Одним из фигурантов дела в 2015 году стал Александр Реймер, возглавлявший ФСИН до 2012 года. Судебное рассмотрение дела о закупке ФСИН электронных браслетах, по состоянию на начало января, завершено не было.
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