Минюст предложил надеть электронные браслеты на всех, кто сидит под домашним арестом
Министерство юстиции готовит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие обязательное использование технических средств контроля за лицами, находящимися под домашним арестом, пишут «Ведомости».
В настоящий момент ношение электронного браслета, позволяющего следить за отправленным под домашний арест, не является обязательным. Такая необязательность, по мнению Минюста, ставит решение вопроса о применении электронных браслетов «в зависимость от субъективной позиции должностного лица», создавая возможность для коррупции.
Кроме того, указывает ведомство, без технических средств обеспечить эффективный контроль за подозреваемыми и обвиняемыми невозможно.
Поправки должны вступить в силу с января 2018 года.