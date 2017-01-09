Миллионера Мартина Шкрели заблокировали в твиттере за оскорбление журналистки

The Guardian
07:46, 9 января 2017
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Администрация сервиса Twitter заблокировала аккаунт миллионера Мартина Шкрели после того, как он поругался с журналисткой Лорен Дукой.

Как пишет The Guardian, Шкрели еще на прошлой неделе написал Дуке в личные сообщения в твиттере, что приглашает ее на инаугурацию Дональда Трампа. Девушка отказалась, опубликовав скриншот переписки с комментарием: «Я лучше съем свои органы».

Шкрели в ответ написал, что Лорен — «холодная сама знаешь что», а также заменил фон своего твиттера на изображение, где на месте мужчины рядом с журналисткой изображен сам миллионер. Дука отправила скриншот профиля Шкрели руководителю Twitter Джеку Дорси с вопросом, как социальная сеть допускает такое поведение своих пользователей.

Вскоре после этого аккаунт Мартина Шкрели был заблокирован. У него было более 200 тысяч фолловеров. По словам журналистки, вслед за блокировкой Шкрели ей стали присылать письма с оскорблениями и угрозами поклонники миллионера.

Шкрели обвинил Дуку в том, что она «не уважает право на любовь к ней». После этого его аккаунт с 200 тысячами фолловеров заблокировали (англ. яз.).

The Guardian
Лорен Дука стала известна в декабре 2016 года после того, как написала для Teen Vogue колонку с критикой избранного президента США Дональда Трампа. Журналистка жаловалась, что стала после этого объектом для нападок интернет-троллей, поддерживающих Трампа.
Мартин Шкрели известен как предприниматель, поднявший стоимость лекарства, права на которое он приобрел, более чем в 40 раз. Шкрели известен также экстравагантным поведением и поступками: к примеру, он купил альбом рэп-группы Wu-Tang Clan, существующий в единственном экземпляре, и не дает никому его послушать.

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