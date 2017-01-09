Миллионера Мартина Шкрели заблокировали в твиттере за оскорбление журналистки

Администрация сервиса Twitter заблокировала аккаунт миллионера Мартина Шкрели после того, как он поругался с журналисткой Лорен Дукой.

Как пишет The Guardian, Шкрели еще на прошлой неделе написал Дуке в личные сообщения в твиттере, что приглашает ее на инаугурацию Дональда Трампа. Девушка отказалась, опубликовав скриншот переписки с комментарием: «Я лучше съем свои органы».

Шкрели в ответ написал, что Лорен — «холодная сама знаешь что», а также заменил фон своего твиттера на изображение, где на месте мужчины рядом с журналисткой изображен сам миллионер. Дука отправила скриншот профиля Шкрели руководителю Twitter Джеку Дорси с вопросом, как социальная сеть допускает такое поведение своих пользователей.

Вскоре после этого аккаунт Мартина Шкрели был заблокирован. У него было более 200 тысяч фолловеров. По словам журналистки, вслед за блокировкой Шкрели ей стали присылать письма с оскорблениями и угрозами поклонники миллионера.