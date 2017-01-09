Главный редактор «Кавказского узла» пожалуется в СК на угрозы со стороны спикера парламента Чечни

Главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов готовит жалобу в Следственный комитет по поводу угроз со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, пишет «Коммерсант».

«Мы видим здесь часть 3 статьи 144 Уголовного кодекса — воспрепятствование законной профессиональной журналистской деятельности», — заявил Шведов в интервью изданию.

В посте в инстаграме, опубликованном Даудовым, содержатся, по словам главреда «Кавказского узла», два четких призыва — вырезать у него часть языка и вырвать зубы. «Это сложно интерпретировать иначе как откровенную угрозу». — сказал Шведов.

Угрозы в адрес главного редактора «Кавказского узла» намерен обсудить на ближайшем заседании Совет по правам человека при президенте РФ, сообщил член совета Павел Чиков.

По словам Чикова, представители республиканских властей нервно, резко, не вполне соразмерно реагируют на неофициальную информацию. «Это заставляет воспринимать очень реально любые намеки со стороны чеченских властей, поэтому за Шведова стоит переживать», — подчеркнул он.