Главный редактор «Кавказского узла» пожалуется в СК на угрозы со стороны спикера парламента Чечни

Коммерсантъ
06:49, 9 января 2017
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Главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов готовит жалобу в Следственный комитет по поводу угроз со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, пишет «Коммерсант».

«Мы видим здесь часть 3 статьи 144 Уголовного кодекса — воспрепятствование законной профессиональной журналистской деятельности», — заявил Шведов в интервью изданию.

В посте в инстаграме, опубликованном Даудовым, содержатся, по словам главреда «Кавказского узла», два четких призыва — вырезать у него часть языка и вырвать зубы. «Это сложно интерпретировать иначе как откровенную угрозу». — сказал Шведов.

Угрозы в адрес главного редактора «Кавказского узла» намерен обсудить на ближайшем заседании Совет по правам человека при президенте РФ, сообщил член совета Павел Чиков.

По словам Чикова, представители республиканских властей нервно, резко, не вполне соразмерно реагируют на неофициальную информацию. «Это заставляет воспринимать очень реально любые намеки со стороны чеченских властей, поэтому за Шведова стоит переживать», — подчеркнул он.

«Я не думаю, что данный пост и все эти угрозы связаны с какой-то конкретной публикацией „Кавказского узла“. Считаю, что это реакция на нашу работу в целом», — сказал он [Шведов] «Ъ».

Коммерсантъ
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, известный под прозвищем Лорд в начале января опубликовал в инстаграме пост про «пса по кличке Швед», в котором пригрозил «вырвать Шведу пару клыков „мудрости“, да язык укоротить до стандартных размеров». Пост сопровождался картинкой с надписью «Как развязать „Кавказский узел“?».
«Кавказский узел» регулярно пишет о преследованиях, которым подвергаются жители Чечни со стороны властей республики.
Шведов в комментарии «Медиазоне» заявил, что расценивает пост спикера чеченского парламента как угрозу не только лично ему, но и всем журналистам.
Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов, в свою очередь, объявил, что в посте Даудова никаких угроз в адрес Шведова не содержалось.

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