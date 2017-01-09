Ансамбль имени Александрова объявил новый набор
Ансамбль песни и пляски имени Александрова, многие участники которого погибли в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря 2016 года, объявил набор на замещение вакантных должностей солистов и артистов хора и балета.
Прослушивания будут проходить ежедневно с 16 по 25 января в здании ансамбля в Земледельческом переулке в Москве.
По данным «Газеты.Ру», первое выступление ансамбля в новом составе пройдет 23 февраля в Государственном Кремлевском дворце.
К участию допускаются лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное (хореографическое) образование и опыт профессиональной деятельности.
Участники ансамбля имени Александрова находились на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который утром 25 декабря разбился в Черном море после вылета из аэропорта Сочи. В самолете находились 92 человека, из них 64 были артистами ансамбля; все они погибли.
Причины крушения пока не установлены. По неофициальным данным, приоритетными являются версии о технической неисправности и ошибке пилотирования.
Вскоре после катастрофы министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после Нового года будет проведен новый отбор. «Как это всегда было, туда отбирались и попадали лучшие, я думаю, что так и будет», — сказал тогда министр.