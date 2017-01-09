Ансамбль имени Александрова объявил новый набор

Ансамбль песни и пляски имени Александрова, многие участники которого погибли в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря 2016 года, объявил набор на замещение вакантных должностей солистов и артистов хора и балета.

Прослушивания будут проходить ежедневно с 16 по 25 января в здании ансамбля в Земледельческом переулке в Москве.

По данным «Газеты.Ру», первое выступление ансамбля в новом составе пройдет 23 февраля в Государственном Кремлевском дворце.