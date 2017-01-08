Турция лишит гражданства подозреваемых в мятеже, бежавших за границу

DPA
10:59, 8 января 2017
Надежный источник

Турция лишит гражданства участников попытки переворота, скрывающихся за границей. Такое право правительство страны получило в соответствии с новым постановлением, принятым в рамках режима чрезвычайного положения.

Гражданства будут лишены турки, которые откажутся в течение трех месяцев вернуться на родину по требованию властей. Действие постановления распространяется на людей, подозреваемых в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Правительство Турции также распорядилось отстранить от должностей 8400 человек, подозреваемых в антигосударственной деятельности. В список попали полицейские, сотрудники министерства юстиции и военнослужащие, а также сотни преподавателей университетов.

Попытка военного переворота в Турции была предпринята в ночь на 16 июля 2016 года. Власти страны обвиняют в организации мятежа бывшего имама и проповедника Фехтуллаха Гюлена, проживающего в США.
После подавления мятежа в Турции начались репрессии, от которых пострадали десятки тысяч военных, полицейских и гражданских служащих. Около 40 тысяч человек до сих пор находятся под арестом.
Через несколько дней после мятежа правительство Турции запретило преподавателям школ и университетов покидать страну. Вскоре были аннулированы паспорта примерно 50 тысяч человек.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться