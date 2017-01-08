США и Южная Корея сформируют бригаду спецназа для убийства Ким Чен Ына в случае войны

США и Южная Корея совместно создадут бригаду специального назначения, задачей которой станет устранение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и военного руководства КНДР в случае войны. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на неназванные военные источники.

По данным агентства, бригада будет сформирована в течение 2017 года. В нее войдут от одной до двух тысяч человек, включая американских военных. Командование операцией будет осуществлять Южная Корея.