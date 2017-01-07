«Викинг» установил рекорд в российском прокате
Фильм «Викинг» о князе Владимире и крещении Руси установил новый рекорд для российского кино, собрав более миллиарда рублей за первые девять дней проката. Такие данные представило издание «Кинобизнес сегодня». По его оценкам, после второго уикенда касса «Викинга» увеличится до 1,25 миллиарда.
По данным «Кинобизнеса сегодня», предыдущий рекорд принадлежал фильму «Сталинград» Федора Бондарчука: ее сборы превысили миллиард рублей за 11 дней проката. Картинам «Экипаж» и «Вий» понадобилось по 12 дней, чтобы преодолеть отметку в миллиард.
«Викинг» снят режиссером Андреем Кравчуком, продюсерами фильма выступили Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Главную роль в картине исполнил Данила Козловский.