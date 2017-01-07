«Викинг» установил рекорд в российском прокате

Фильм «Викинг» о князе Владимире и крещении Руси установил новый рекорд для российского кино, собрав более миллиарда рублей за первые девять дней проката. Такие данные представило издание «Кинобизнес сегодня». По его оценкам, после второго уикенда касса «Викинга» увеличится до 1,25 миллиарда.

Викинг. Официальный трейлер. Дирекция Кино