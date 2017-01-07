Немецкая спецслужба заподозрила россиян в хакерской атаке на ОБСЕ
Федеральная служба защиты конституции Германии (немецкая спецслужба) заявила о возможной причастности российских хакеров к атаке на компьютерные системы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Как заявил глава службы Ханс-Георг Маассен, схема атаки на ОБСЕ похожа на те, что применялись при других атаках хакерской группировки APT28 (также известна под названием Fancy Bear). Предполагается, что в эту группировку входят российские хакеры, которые якобы действуют по заданию российской разведки.
В конце декабря 2016 года о хакерской атаке на компьютерные системы ОБСЕ сообщила газета Le Monde со ссылкой на неназванные источники. Le Monde связала атаку с участием ОБСЕ в урегулировании конфликта в Донбассе.
Управление директора национальной разведки США 6 января опубликовало доклад, в котором прямо обвинило президента РФ Владимира Путина во вмешательстве в американские выборы — прежде всего, в причастности к взломам компьютерных систем.
Российские власти отвергают утверждения о причастности к кибератакам. Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2016 года заявил, что американские демократы с помощью таких обвинений пытаются снять с себя ответственность за поражение на президентских выборах.