Немецкая спецслужба заподозрила россиян в хакерской атаке на ОБСЕ

Федеральная служба защиты конституции Германии (немецкая спецслужба) заявила о возможной причастности российских хакеров к атаке на компьютерные системы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как заявил глава службы Ханс-Георг Маассен, схема атаки на ОБСЕ похожа на те, что применялись при других атаках хакерской группировки APT28 (также известна под названием Fancy Bear). Предполагается, что в эту группировку входят российские хакеры, которые якобы действуют по заданию российской разведки.