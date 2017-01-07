Израиль сократил финансирование ООН в ответ на резолюцию против еврейских поселений

Израиль решил частично приостановить выплаты в бюджет ООН в ответ на принятие резолюции, которая осуждает строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Финансирование будет сокращено примерно на шесть миллионов долларов — такую сумму ООН тратит на поддержку организаций, которые официальный Иерусалим считает антиизраильскими.

«Неразумно финансировать организации, которые действуют против нас в ООН. ООН должна положить конец абсурдной ситуации, при которой она поддерживает структуры, действующие с единственной целью разжигания ненависти и распространения антиизраильской пропаганды», — заявил посол Израиля в ООН Данни Данон.