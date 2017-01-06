СК завел дело о гибели четырех человек от отравления в Красноярске

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью четырех человек от отравления суррогатным алкоголем в Красноярске.

По данным ведомства, погибли 32-летний мужчина, его сестры 22 и 23 лет, а также 38-летняя женщина. Их тела были найдены в комнате общежития на улице Гастелло, 17.

«Все они в течение дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль „Тайм-аут“, который приобрели в павильоне», — говорится в сообщении СК.

Дело возбуждено по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности» «производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Обновление. Экспертиза алкоголя не выявила наличия в нем «ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ», сообщили в СК. В ведомстве сообщили, что отрабатывают, в частности, версию «о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами».