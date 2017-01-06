Спецслужбы США установили личности посредников, передавших Wikileaks украденную переписку демократов

Американские спецслужбы установили личности посредников, которые передали проекту Wikileaks украденную электронную переписку представителей Демократической партии США. Об этом говорится в докладе о российских кибератаках, который спецслужбы представили президенту США Бараку Обаме, сообщают CNN и The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Названы ли в докладе имена этих людей и планируют ли спецслужбы их обнародовать, не уточняется.
Оба издания также сообщают, что США перехватили сообщения российских чиновников, в которых они поздравляют друг друга с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Эти сведения «повышают уверенность» спецслужб в причастности РФ к атакам, заявил собеседник CNN.
Источник The Washington Post отметил, что подобные сообщения анализируются «с осторожностью» из-за риска вырвать слова из контекста, а также из-за умения Кремля «распространять дезинформацию».
США обвиняют РФ в организации серии кибератак с целью повлиять на ход выборов. По мнению Белого дома, Россия пыталась помочь победить на президентских выборах республиканцу Дональду Трампу.
Речь идет, в частности, о взломах серверов Национального комитета Демократической партии и помощника кандидата от демократов Хиллари Клинтон Джона Подесты; украденная переписка была опубликована Wikileaks. В проекте утверждают, что получили данные не от России.
5 января президенту США Бараку Обаме был представлен доклад о вмешательстве российских хакеров в предвыборную кампанию в США начиная с 2008 года. Позже документ представят избранному президенту Дональду Трампу, который скептически отзывался о возможности вмешательства России в выборы.
В конце 2016 года США ввели санкции против ГРУ Минобороны РФ, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак. 35 российских дипломатов были высланы из страны (по мнению США, они занимались разведывательной деятельностью), а две посольские дачи были закрыты.
Власти РФ категорически отрицают причастность как к кибератакам на США, так и к попыткам повлиять на исход выборов. Президент Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов в ответ на подобные действия США.