Спецслужбы США установили личности посредников, передавших Wikileaks украденную переписку демократов

Американские спецслужбы установили личности посредников, которые передали проекту Wikileaks украденную электронную переписку представителей Демократической партии США. Об этом говорится в докладе о российских кибератаках, который спецслужбы представили президенту США Бараку Обаме, сообщают CNN и The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Названы ли в докладе имена этих людей и планируют ли спецслужбы их обнародовать, не уточняется.

Оба издания также сообщают, что США перехватили сообщения российских чиновников, в которых они поздравляют друг друга с победой Дональда Трампа на выборах президента США. Эти сведения «повышают уверенность» спецслужб в причастности РФ к атакам, заявил собеседник CNN.

Источник The Washington Post отметил, что подобные сообщения анализируются «с осторожностью» из-за риска вырвать слова из контекста, а также из-за умения Кремля «распространять дезинформацию».